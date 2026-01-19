Un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' cuenta su emotiva historia de superación

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Un joven concursante tira de humor ante el drama de la vivienda

Compartir







Xuso Jones se dirige hasta Valencia para encontrar al siguiente concursante que participará en ‘Lo sabe, no lo sabe’. En esta ocasión, Jesús, fiel seguidor de Xuso Jones, ha sido el elegido para tratar de hacerse con los 50.000 euros de premio. Sin embargo, el presentador pronto descubrirá que este jubilado no es solo un gran concursante, sino que tiene una emotiva historia de superación que compartir con él.

Jesús se disponía a comprar la lotería para ver si la suerte estaba a su favor cuando el presentador ha decidido que él podría convertirse en un gran jugador. Camino para buscar a la persona que responda a la pregunta para poder acumular premio, el hombre confiesa la gran pasión de su vida: el running. Sin embargo, aunque pudiera parecer una afición más, lo cierto es que el concursante explica lo importante que ha sido para él encontrar este pasatiempo: “Con 29 años, pesaba 125 kilos”.

Jesús cuenta el verdadero motivo por el que tomó la gran decisión de cambiar de vida: “Quería quemar la rabia”. El concursante explica cómo consiguió perder todo ese peso y anima a todas las personas que se encuentren en la misma situación que él a dar este paso: “En cualquier edad se puede hacer. Si hace falta, ir al médico o buscar un entretenimiento de deporte”.

Lejos de acabar aquí su historia de superación, el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ habla también sobre el estigma social que se creó a su alrededor y las presiones a las que se vio sometido: “La gente me hacía bullying”. Esta revelación ha dejado totalmente conmocionado al presentador del programa, quien, junto al participante, ha hecho un claro alegato: “No al bullying”.