El concursante, aficionado a la fotografía, le descubre a Xuso Jones el top 3 de pueblos de la región de Murcia

La reacción de Xuso Jones al descubrir que el programa va al pueblo de su familia, Hellín (Albacete): "Me acabáis de alegrar la vida y el alma"

Compartir







El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se encuentra en Murcia, concretamente frente a su catedral alabada por Xuso Jones: "No le falta un perejil". El presentador se encuentra en busca del que será el primer concursante del programa, momento en el que se percata de la presencia de alguien: un hombre que parece estar haciéndoles una fotografía.

"¿Nos estás siguiendo?", le pregunta. Y es que José estaba llevando a cabo su hobby en la plaza. Con un marcado "acento murciano, murciano", se arriesga a participar en el concurso para ganarse un 'dinerito' para hacerse con una cámara más profesional.

El 'top 3' pueblos más bonitos de Murcia

Tras la primera pregunta, en la que ha necesitado la ayuda de los 'Xusokers', el presentador del programa trata de distraer al concursante preguntándole por su gran afición: la fotografía.

Este hobby nació a raíz de comprarse un teléfono con buena cámara para hacer fotos. Más tarde, se compró una cámara pequeña pero continúo haciéndolas con el móvil recorriéndose la región de Murcia.

"Ojo con los pueblos de la región", apunta Xuso Jones mientras le pregunta cuál es su 'top 3' de pueblos más bonitos. "Primero Cehegín, el casco más antiguo de la región de Murcia. Luego tenemos Moratalla y para mí, el favorito es Bullas sobre todo porque hay que pegarse un buen baños en el Salto del Usero", señala José.

Sin embargo, cuando le pregunta por Cieza, el concursante responde "no muy convencido": "Sí, ese también está bien". Y es que, en el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se encuentra el futuro pregonero del pueblo en 2026: "Tienes que ir más y promocionarlo tú también".