Miguel Salazar Madrid, 27 ENE 2026 - 22:10h.

La artista extremeña ha aparecido por sorpresa en Alcalá de Henares con el presentador del concurso de Cuatro

Ruth Lorenzo reaparece en 'Lo sabe, no lo sabe' y Xuso Jones le hace una inesperada propuesta: "¿Aceptas el reto?"

Soraya Arnelas ha aparecido por sorpresa en 'Lo sabe, no lo sabe' cuando Xuso Jones buscaba a concursantes en Alcalá de Henares (Madrid). La cantante extremeña aterrizaba en el concurso de Cuatro pletórica y con muchas ganas de saber a qué se iba a enfrentar. "¡Hemos invitado a una madrina de honor!", exclamaba el presentador.

La intérprete de 'La noche es para mí' llegaba eufórica en una ciudad en la que ha pasado años y años y a la que le tiene un cariño especial. "He vivido casi toda la vida, con 17 o 18 años hasta después de la pandemia. Tengo familia aquí", comenta. Sin embargo, Soraya no se olvida de sus raíces extremeñas que han florecido en el programa al ver a una paisana suya. "Yo soy de Valencia de Alcántara, soy extremeña", comentaba la mujer.

Soraya, en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones tenía un reto preparado para la que fue representante de España en el Festival de Eurovisión en el año 2009. "¿Estás preparada para lo que viene?", le preguntaba el murciano.

Soraya tenía claro que estaba lista para la propuesta de buscar a un concursante con quien vivir la emoción de las preguntas y respuestas. La cacereña además está de enhorabuena por sus nuevos proyectos, así lo ha hecho saber como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"Cada 21 días saco adelantos de mi nuevo álbum. Sale el 13 de febrero y se llama 'Ilúmina'", comparte Arnelas. Xuso Jones le contaba cómo se vive un concierto de la artista. "Te he visto en directo y tus conciertos son que acabas 'mi paso estrella'", le lanza el murciano.

Finalmente, Soraya ha dado con Mariana, una mujer de Bulgaria con la que ha vivido momentos llenos de música y diversión en el concurso de Cuatro.