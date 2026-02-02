La inesperada afición con la que una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha conocido a Rody Aragón

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' se enfrenta a la pregunta multiplicadora

Xuso Jones viaja hasta Pontevedra, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. El presentador deambula por el mercado y se encuentra con Yoli, una camarera de 37 años con muchas ganas de jugar y ganar lo máximo posible. La concursante del programa sorprende a todos los presentes al desvelar la inesperada afición gracias a la que ha conocido a Rody Aragón.

La participante del programa se ha sincerado con el murciano y le ha contado su pasatiempo favorito, muy ligado a la temática del concurso. La camarera explica lo mucho que le gusta jugar al parchís de manera online y le cuenta todos los detalles a Xuso Jones: “Es una afición que tengo, juego todos los días”.

Este pasatiempo no solo le ha permitido desarrollar una gran afición, sino que también ha hecho que conozca a personas que no se esperaba. La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ explica cómo descubrió que una de las personas con las que compartía este momento era el humorista, Rodi Aragón: “Después de ver la foto, estuve hablando con él y me dijo quién era”.

“Me quedé un poco impactada porque no me lo esperaba”, asegura la joven. Pero lo cierto es que su amistad no se ha quedado únicamente de manera online, sino que ha podido desvirtualizar al humorista que conocerle en persona: “Ha venido aquí con el circo y lo he conocido”.