Xuso Jones llega con un nuevo programa de 'Lo sabe, no lo sabe' donde el presentador se desplaza hasta varios lugares de España hasta encontrar viandantes le sorprendan lo suficiente como para convertirlos en concursantes del programa. A través de preguntas en las que el participante elegirá a gente de la calle para que respondan a las preguntas, irá sumando dinerito ¡Podrá ganar hasta 50.000 euros!

Después de que sus primeros concursantes sean Tomás y Laura en el barrio madrileño de Lavapiés, el programa se desplaza hasta Pontevedra donde después de disfrutar de un delicioso pintxo de pulpo, Xuso conoce a Ruth, una gran fanática del programa: "Además, me encantas", comenta al presentador.

Tras esta magnífica introducción con degustación de pulpo incluida, el programa procede a preparar a Ruth como concursante oficial. Una mujer de 48 años que se dedica al mundo de la administración y durante los fines de semana se dedica al canto en eventos de todo tipo. Una gran razón para convertir sus preguntas en el "Cuestionario Musical".

Ruth se juega todo su dinero en la pregunta multiplicadora

En la primera pregunta, Ruth se enfrentaba a la pregunta: "¿De qué color es la casa que da nombre al grupo que triunfó con su éxito 'La revolución sexual?"; con la que ganaba 200 euros. En la segunda pregunta: "Najwajean fue un grupo musical formado por el productor musical Carlos Jean y ¿Qué conocida actriz?"; con ella conseguía acumular 400 euros.

Tras esto, la concursante no conseguía la siguiente cuestión, pero Xuso le otorgaba los Xusoker, que le permitían repetir la pregunta y obtener 600 euros. Después de la siguiente buena racha, Ruth se enfrentaba a la decisión final...poder irse con el premio ya obtenido o jugársela con los sobres mágicos multiplicadores. Sin dudarlo ni dos segundos, la concursante aceptaba el sobre y conseguía: "Te ha salido multiplicar el premio x17" Con esta cifra, Ruth se hacía con 10.200 euros.