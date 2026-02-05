¿Encontrará a la persona que sí sepa la respuesta a la pregunta?

Juanra Bonet regresa a ‘Lo sabe, no lo sabe’ y le lanza un reto a Xuso Jones: “Me da pesadumbre, pero me gusta”

El equipo de Xuso Jones se desplaza hasta Madrid, concretamente a la zona de Embajadores, donde conocen al segundo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': Antonio, banquero por las mañanas y drag queen por las noches.

El joven finalmente se hace con los 1.000 euros y, tras muchas dudas, decide jugárselo todo a la pregunta multiplicadora puesto que él ya llegó sin nada según asegura. El concursante tarda en elegir sobre pero se decide por el primero sin imaginarse cuál iba a ser su contenido: ¡Antonio tiene un x20!

La tensión sube de repente y el concursante comienza a temblar: "¡Me cago! Me hace mucha falta". Ahora falta que sea capaz de encontrar a alguien que sí sepa la respuesta a la pregunta: "Mariah Carey y Whitney Houston interpretaron a dúo el tema 'When you belive'. ¿Para qué película de animación se versionó esta canción?".

¿El concursante se lleva finalmente los 20.000 euros?

En el momento en el que Antonio descubre la pregunta, se da cuenta de que tenía que haberse quedado los 1.000 euros porque ahora tiene que encontrar "a alguien muy friki musical o muy friki cinéfilo". El concursante está muy nervioso: "Ay, quiero ganar".

Al final elige a Rafa porque "tiene pinta" de ser un apasionado del cine y la música, algo que afirma antes de lanzarle la pregunta. El concursante no es capaz de levantar la mirada del suelo mientras se entrelaza las manos y escucha dudar a su persona seleccionada.

"No tengo ni idea, pero por soltar una respuesta voy a soltar una respuesta: 'Frozen'", contesta Rafa. Sin embargo, "la respuesta es incorrecta" pues la que debería haber dicho es 'El príncipe de Egipto'. Con gran actitud, el concursante consuela al elegido asegurando que "es un juego" y que "era complicada".