Xuso Jones viaja hasta Madrid, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Sin embargo, antes de emprender esta búsqueda, el murciano es sorprendido por una persona que estuvo vinculada al concurso durante mucho tiempo. Juanra Bonet, su predecesor en el programa, regresa al concurso y le lanza un reto a Xuso Jones para ponerle a prueba.

El que fuera presentador del programa durante años se hacía con las riendas del programa y recordaba viejos tiempos hasta que el murciano ha hecho su aparición en escena: “Esto es mío, son mis tarjetones, ahora presento yo”. Después de todas las bromas y compartir vivencias, Xuso Jones le encomendaba una importante misión.

Juanra descubre que existe una nueva figura en el programa y se convierte en el padrino del siguiente concursante. Mientras ambos se sumergen entre los pasillos del centro comercial, el presentador de ‘Allá tú’ le lanza una importante propuesta para seleccionar a la persona que intentará hacerse con el premio: “Yo iba a buscar el susto, me gustaba ir a por gente despistada”.

A pesar de que al presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ admite que es algo que le da “pesadumbre”, acepta el reto de buena gana y se dispone a darle un gran susto a su próximo concursante. Sin embargo, aunque Xuso Jones le pone mucha emoción, el reto no sale como esperaba y, al intentar asustar a un transeúnte, acaba provocando una situación muy surrealista con ambos presentadores estallando en carcajadas.