Ámbar es de esos seres humanos que dejan huella allá por donde van. Así lo hemos podido comprobar durante su participación en 'Lo sabe, no lo sabe', cuando ha conversado con Xuso Jones sobre los estereotipos de la sociedad.

Cristina, nombre real de la mujer, le explicaba al presentador del concurso de Cuatro su afición por los tatuajes. Calcula que lleva 18 en concreto por todo su cuerpo. Y cada uno de ellos tiene un mensaje, un significado que le llena de amor. "Son piezas grandes, es totalmente arte, todo arte. Toda mi vida tatuado a la gente que quiero, a mis perros", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Dice que una de las personas que aparecen entre las pinturas es su novio, al que le llama "marido" por llevar "27 años juntos". Jones le pedía si podía enseñar en cámara alguna de esas "obras de arte". "Llevo aquí en el cuello un pitbull, porque son mi pasión. Y en el pecho llevo los moros que se tapan los oídos, los ojos y la boca... pues igual pero con chicanas. Son chicas muy guapas pero por fuera tienen otro aspecto", comenta.

En este tatuaje es donde ha querido incidir Ámbar para lanzar un claro mensaje. "Quiere decir que lo que ves por fuera no significa que es lo que llevas dentro", explica. La concursante habla así de los "antiestereotipos". "Qué mensaje más bonito... muchas veces juzgamos por el interior", reaccionaba Xuso Jones.

"A mí me ven muy dura y luego no", apostillaba ella, diciendo que es una persona "sensible" y que quizás pueda no parecerlo.