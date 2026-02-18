Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta cómo se reinventó tras quedarse sin trabajo en la pandemia

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Las lágrimas de emoción de Ilham al llevarse un cuantioso premio en 'Lo sabe, no lo sabe' gracias a Harry Styles

Compartir







Xuso Jones se desplaza hacia Madrid, concretamente hasta el barrio del Pilar, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar al próximo participante del programa, que tratará de conseguir los 50.000 euros de premio. El presentado se ha lanzado en cuanto ha visto a Melchor, un comercial de 40 años que ha comenzado su aventura después de pedirle permiso a su jefe para poder ausentarse momentáneamente. El concursante se sincera con el murciano y cuenta cómo se reinventó tras quedarse sin trabajo en la pandemia.

Melchor ha hecho frente a su concurso con mucha energía y, aunque no ha tenido mucha suerte a lo largo de su participación, no ha perdido la sonrisa en ningún momento. Ni siquiera ha sido así cuando le ha explicado al presentador el giro radical que dio su vida tras el COVID. “Fastidió a todo hijo de vecino y yo era uno más”, comienza explicando y añade: “La aerolínea en la que trabajaba se fue al garete”.

El concursante cuenta cómo pasó de ser azafato de vuelo a comercial, su puesto actual después de la pandemia. Pero, además, el presentador del programa ha querido poner a prueba las aptitudes de Melchor como vendedor. Sin perder el carisma que lo caracteriza, el concursante trata de venderle a Xuso una lavadora ficticia y acaba con un claro veredicto: “Me la llevo”.

Melchor llegaba a la recta final de su participación en el programa con tan solo 1200 euros en juego, en el que tenía que encontrar a alguien que no supiese la respuesta a la pregunta. A pesar de no haber tenido suerte especialmente durante su participación, su buen ojo para elegir al viandante correcto ha hecho que consiga hacerse con el premio.