Arturo, un viandante que caminaba por Elche, ha acertado la pregunta que le ha hecho ganar a Ilham

Un empujón económico en tiempos donde la vivienda está bastante cara o la compra del supermercado supone un esfuerzo importante puede ayudar a sobrellevar mejor el mes. Lo que se ha llevado Ilham en 'Lo sabe, no lo sabe' alegra a cualquiera. Así lo ha compartido cuando ha conseguido nada másy nada menos que 5.000 euros en el concurso de Cuatro presentado por Xuso Jones.

Ilham ha sido sorprendida en Elche por el presentador para concursar. En ningún momento se esperaba terminar entre lágrimas gracias a su buena participación en el programa. En la última pregunta, con la que optaba a ese premio, Ilham debía encontrar a alguien que supiese la siguiente cuestión: '¿De qué "boyband" era miembro Harry Styles antes de empezar su carrera en solitario?'.

El momentazo en que Ilham se ha llevado un gran premio

Ella misma reconocía que no sabría averigurar la respuesta. "No tengo ni idea", le decía a Jones. "Lo estamos jugando todo en la última pregunta", le comentaba el presentador, que le reconomendaba "elegir muy bien" a la persona que respondiese. "En mi cabeza está un hombre", avisaba ella como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Finalmente, Ilham ha dado con Arturo, un hombre que tenía amplios conocimientos musicales. "Me gusta todo", aclaraba cuando era preguntado por sus preferencias musicales. Arturo ha contestado que es 'One Direction' la respuesta de la pregunta. "De Harry sí que me sé cosas", aseguraba refiriéndose a la carrera en solitario del que fuera integrante de la "boyband".

Xuso Jones anunciaba que la respuesta era "correcta" e Ilham no podía evitar las lágrimas al saber que se había llevado 5.000 euros. "No me lo puedo creer, estoy hasta emocionada", compartía.