Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ desvela los famosos que han ido a su restaurante

Xuso Jones se viaja hasta Móstoles, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona indicada que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio. El presentador no se lo ha pensado dos veces y, en cuanto ha visto a Fuencisla, una jubilada de 81 años, ha sabido que ella era la elegida. Lo que el presentador no se esperaba era que había puesto el ojo en alguien muy conocido en el lugar que le ha desvelado la larga lista de famosos que han ido a su restaurante.

“Eres una celebrity”, asegura el murciano nada más comenzar su participación en el concurso, ya que no han dejado de pararles personas para decirle lo mucho que la aprecian. Fuencisla tiene un conocido restaurante, en el que su conejo como plato estrella es muy apreciado entre los vecinos. Tanto es así que los viandantes no han dejado de mencionarlo a lo largo del concurso.

Sin embargo, parece ser que sus buenas dotes en la cocina no son solo apreciadas por los vecinos mostoleños, sino que muchas figuras públicas han acudido a su restaurante: “Lola Fores, Enrique Ponce, Rocío Jurado con José Ortega Cano…”. La concursante ha destacado a una persona en concreto a la que ha visto crecer: “Se ha criado entre mis pechos”.

La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ no solo ha relatado la larga lista de famosos que han probado sus platos, sino que también se ha sincerado sobre las labores sociales que hace en su restaurante. A pesar de todo y del fin altruista al que Fuencisla quería dedicar su premio, después de jugarse 4800 euros se ha ido a casa con las manos vacías, no sin antes invitar a Xuso Jones a su restaurante.