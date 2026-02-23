Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se dirige hacia Albacete, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar al próximo participante del programa, que tratará hacerse con los 50.000 euros de premio. El presentador ha puesto sus ojos en Juan, un comercial de 51 años dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para conseguirlo. Además, ha aprovechado estar frente a las cámaras para alzar la voz y reivindica el duro trabajo de los agricultores, con quien él mantiene estrecha relación debido a su trabajo.

El comercial está acostumbrado a tratar con este sector ya que, como él mismo cuenta, lleva más de 20 años tratando con ellos para venderles todo tipo de productos. Por este motivo, sabe lo sacrificado que es su trabajo y no ha dudado en ponerlo en valor frente a todos los espectadores: “Es gente muy trabajadora y muy infravalorada”. El concursante demanda el poco apoyo que este sector recibe y no duda en ponerlo sobre la mesa: “Ellos son los verdaderos héroes de aquí y no los que salen por la televisión”.

“Dependen del clima, del mercado…es muy injusto y muy duro”, asegura el concursante del programa. Juan habla de las duras condiciones en las que están tanto los agricultores como los ganaderos y reclama lo sacrificado que es su trabajo. Además, basándose en las experiencias de sus conocidos, habla de lo complicada que es la conciliación familiar real en este sector: “No saben lo que es ir al parque con sus hijos, es muy triste”.

Juan ha aprovechado su paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’ no solo para intentar conseguir la mayor cantidad de premio posible, sino también para contar la dura realidad que viven los agricultores y los ganaderos. A pesar de haber hecho un programa muy bueno, en el que ha conseguido llegar a la última pregunta con los 1000 euros redondos, su suerte se ha visto truncada y ha perdido todo el dinero acumulado.