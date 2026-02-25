Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones tira de un curioso método para elegir a un concursante

Compartir







Xuso Jones se dirige a Madrid, específicamente hasta el barrio del Pilar, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ en busca del próximo participante que se enfrentará al resto de que conseguir los 50.000 euros de premio. El presentador se encuentra con un antiguo conocido, Robert, que tuvo un importante papel como viandante en un programa anterior. Ahora, el joven de 32 años se convierte en concursante y cuenta cómo descubrió su vocación para opositar a la Guardia Civil.

A pesar de que, actualmente se encuentra en una empresa de atención al cliente, el participante del programa se está preparando una dura oposición para Guardia Civil. El presentador ha querido conocer el origen de esta importante decisión laboral y Robert le ha sorprendido con una impactante historia: “Antes estaba en la central de alarmas y yo los llamaba para los robos”.

El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ asegura que, durante esas llamadas, se sentía “como en una película” y que sentía una gran emoción. “Los veía por las cámaras y hablaba con ellos, les decía por dónde se habían ido”, asegura emocionado. El joven vivía estas situaciones tan ilusionado que no ha dudado en compararlo con otra de las pasiones de su vida: “Cuando los cogían, saltaba como si hubiera marcado el Madrid”.

Sin embargo, no todo es color de rosas y Robert sabe perfectamente lo complicado que es el proceso hasta conseguir formar parte del cuerpo: “Es duro, no tengo que parar, pero es lo que quiero”. Con el objetivo de su vida completamente claro y el buen ojo que ha tenido a lo largo de su participación en el programa, el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ consigue hacerse con 2.000 euros de premio.