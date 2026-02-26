Isa es una artista cuya obra más importante la protagonizó su abuelo y su enfermedad

La tercera concursante de esta entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' es hermana de Rosi, una de las ganadoras del dinerito que reparte el programa por las calles de Madrid. Todo ha sucedido a raíz de que se cruzaran por sorpresa en la glorieta de Embajadores y, después de asegurarse de que esto no incumplía alguna de las reglas del concurso, se han puesto manos a la obra para hacerse con el premio.

Conociéndola más en profundidad, Isa se mudó desde Almería hasta Madrid, donde ya vivía previamente su hermana, para dedicarse a ser ilustradora. Además, también trabaja junto a sus tres hermanas creando cursos de e-learning para empresas.

Sin embargo, lo que más le caracteriza es su faceta artística: "Yo hago ilustración, pinto, ahora estoy con la cerámica también..". Lo que despierta la curiosidad de Xuso Jones, quien le pregunta cuál cree que es su obra artística más emocionante.

La obra más emocionante de la concursante

Sin pensárselo dos veces, Isa lo tiene clarísimo: "Una serie de ilustraciones que hice de mi abuelo. Tuvo alzehimer, entonces en el proceso de la enfermedad le iba cambiando la cara con el deterioro. Le fui retratando durante una temporada para, de alguna manera, recoger ese cambio. Fue muy bonito".

"Qué bonito. Oye, que detalle más bonito para tener ese recuerdo de tu abuelo. Me encanta", reacciona el presentador antes de que la artista le contase que tienen la casa repleta de esos cuadros.