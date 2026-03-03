Manuel ha enloquecido nada más ver al presentador de 'Lo sabe, no lo sabe': el momentazo

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ habla de la dura realidad que vive como autónoma: “Es de valientes”

Compartir







Como sucede en muchas ocasiones, en las calles de España Xuso Jones suele generar impacto cuando aparece con el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' dispuesto a repartir dinero y felicidad. Un claro ejemplo lo hemos podido ver con Manuel, un hostelero de Mallorca que ha enloquecido completamente al ver al influencer murciano.

Xuso Jones andaba por las calles de Palma de Mallorca cuando, de repente, aparecía alguien con un patinete. Era Manuel, que no se lo ha pensado dos veces y ha decidido quitarse el casco para saludar a Jones con mucha euforia, porque reconoce que es un fiel admirador suyo.

"Nene, ¿qué haces aquí en mi isla?, ¡yo quiero concursar!", le lanza Manuel en este épico momento que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Qué fuerte", respondía por su parte el influencer. Manuel le transmitía su incredulidad al ver las cámaras.

Las bonitas palabras del fan de Xuso Jones

De un momento a otor, el hostelero decide sacarse su rimel para pintarse los labios y mantener su físico en todo momentom, porque su intención pasaba por concursar en el programa de Cuatro. "Ya estoy listo", decía mientras Xuso Jones no daba crédito.

Manuel le comentaba el motivo de su fanatismo por Jones. "Siempre he querido ser concursar de algo, te sigo en todas las redes. Me das la vida, tienes un cachondeo...", le decía visiblemente eufórico.

El hostelero le comentaba la tarea que tenía que hacer en aquél momento. "¡Iba a rebozar bollos!", aseguraba. "¿Eres bollero?", le preguntaba Xuso Jones entre risas. Finalmente, Manuel ha cumplido su sueño y ha concursado en 'Lo sabe, no lo sabe', donde se ha llevado 800 euros.