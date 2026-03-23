Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ reivindica instaurar la educación ‘Montessori’ en la esfera pública

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones habla de su gran cambio físico al descubrir que la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' tiene una tienda de tallas grandes

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Xuso Jones se dirige hacia Santander, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que va a intentar conseguir los 50.000 euros de premio del programa. Después de encontrar a la participante de una manera muy peculiar, comienzan la aventura y descubre el gran sueño de la joven. Adriana, una opositora de 24 años, reivindica instaurar la educación ‘Montessori’ en la esfera pública y confiesa todos los motivos por los que tiene este deseo.

La joven está estudiando duro para poder ser docente en el futuro y tiene muy claro por dónde quiere empezar. “Mi día a día es estudiando, toda la mañana y hasta las siete de la tarde”, asegura al hablar de cómo es su rutina completa para conseguir este objetivo. Además, se sincera al hablar de la metodología que quiere llevar a cabo cuando consiga sacarse la oposición.

“Me fui de prácticas a un colegio ‘Montessori’ y me enamoré de la metodología”, se sincera la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Bajo la atenta mirada del presentador del programa, la joven cuenta todos los detalles sobre este tipo de educación: “Se basa en los periodos sensibles del niño y respetar sus ritmos de desarrollo con materiales multisensoriales que son autocorrectivos”.

Sin embargo, a pesar de haberse quedado fascinada con el tipo de educación, lo cierto es que hay algo que quiere cambiar: “Quiero poner mi granito de arena por la vía pública”. Adriana se sincera y explica los motivos por los que quiere dar este importante paso: “María Montessori lo creó para el proletariado, lo paradójico es que ese tipo de acceso es para una clase que pueda permitirse ese tipo de educación”. A pesar de la positividad y el entusiasmo de la participante de ‘Lo sabe, no lo sabe’, se va con las manos vacías tras perder los 10.000 euros de la pregunta multiplicador.