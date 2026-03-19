La concursante de Granada es emprendedora y tiene una tienda de ropa de tallas grandes

Xuso Jones tira de un curioso método para elegir a un concursante en 'Lo sabe, no lo sabe': "¡Me he equivocado!"

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El primer destino de esta entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' es Granada. Allí conocen a Jennifer, quien ha trabajado de muchas cosas a lo largo de su vida. Sin embargo, acabó emprendiendo con una tienda de ropa tras sacarse el módulo de asesoría de imagen.

Fue cuando su pareja, un aficionado del emprendimiento, le mandó una tienda y le animó a montarla porque consideraba que valía para eso. Y, aunque después vino la época del COVID donde todos los negocios lo pasaron "súper mal", Jennifer salió del paso haciendo directos todos los miércoles enseñándoles la ropa y vendiéndola por internet.

El tipo de ropa que vende es "juvenil" y de talla grande. Y es que la concursante asegura que siempre ha tenido esta talla y que se ha tenido que "pelear mucho con los fabricantes" para que la hicieran, consiguiéndolo finalmente: "Es muy importante y es súper difícil de encontrar en tiendas convencionales cositas grandes". Es en este momento cuando Xuso Jones se abre con Jennifer.

Xuso Jones se abre con Jennifer

Al escuchar la historia de la concursante, Xuso Jones decide abrirse: "Te voy a contar una cosa. Yo con 16 años pesaba 110 kilos". Sin embargo, "en esa época no existía el tema de tallas grandes y gente que emprendiera".

Su historia es el ejemplo por el que cree que "muchísima gente te está súper agradecido y agradecida de que hagas tallas grandes porque todo el mundo tiene que vestir y tiene derecho a vestir moderno y no con cualquier cosilla".