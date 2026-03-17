Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ deja sin palabras a Xuso Jones con su inesperado talento

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Xuso Jones se desplaza hasta Palma de Mallorca, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio del programa. El presentador ha dado con Miquel Montoro, un joven de 20 años muy característico de la isla, que se hizo muy conocido en el país gracias a su vídeo viral de “Hòstia, pilotes”. El influencer se convierte en concursante y habla de su nueva vida como herrero.

El creador de contenido ha participado en numerosos programas de televisión y se ha enfrentado con muchas ganas a su nuevo reto. El presentador ha querido saber, de primera mano, cómo consiguió lidiar con la fama repentina con once años tras hacerse viral: “Fue un poco shock, gracias a la familia lo vas llevando”. El influencer habla del gran impacto que tuvo en su vida y aclara: “Necesitas que te asesoren y te digan las cosas claras”.

A pesar de la importancia que ha tenido esta receta en su vida pública, Miquel ha confesado el motivo por el que ya no cocina las famosas ‘pilotes’: “Nos tirábamos 15 días tomando pilotes”. Después de dejar a Xuso Jones sin palabras con esta impactante confesión, el creador de contenido desvela quién es el auténtico artífice de esta receta en su casa.

Sin embargo, ahora que han pasado los años, Miquel ha comenzado una nueva vida, convirtiéndose en herrero. El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ explica todos los detalles sobre su rutina actual y desvela lo que no puede faltar en su desayuno para comenzar bien el día: “Abro el taller a las 5 y a las 9 ya estoy en pie”. Después de haber tenido muy buen ojo para elegir a sus viandantes, el participante consigue hacerse con 3.000 euros de premio y asegura: “Ha sido la mejor experiencia televisiva”.