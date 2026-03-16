Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ deja sin palabras a Xuso Jones con su inesperado talento

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

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Xuso Jones se desplaza hasta Torrelavega, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona indicada que se enfrentará al gran reto de conseguir los 50.000 euros de premio. Sin embargo, en esta ocasión, se podría decir que ha sido Iciar, una joven psicóloga de 28 años, quien ha encontrado al presentador. Tras una impactante entrada en escena, se convierte en participante y deja sin palabras a Xuso Jones con su inesperado talento, con una gran historia detrás.

A lo largo de todo su recorrido en el programa, Iciar ha demostrado múltiples facetas con las que no ha dejado de sorprender tanto al presentador como al resto del equipo. A pesar de ello, aseguraba: “Esta no te la esperas”. La joven ha contado, frente a las cámaras, cómo aceptó un difícil reto de matemáticas cuando era una adolescente. Bajo la premisa de “si lo haces, te pongo matrícula de honor”, se enfrentó a una complicada apuesta que le ha servido para desarrollar una gran habilidad.

“Esto requiere concentración”, asegura antes de demostrar el talento que adquirió gracias a una apuesta con su profesora de matemáticas. Xuso Jones, que no puede esconder la sorpresa después de ser consciente de lo que la concursante ha hecho, no se lo piensa dos veces y reconoce lo que Iciar acaba de hacer: “Eres una máquina”. Sin embargo, tristemente, el final de la anécdota es algo agridulce, ya que la profesora no cumplió con lo prometido. Por este motivo, el murciano le manda un mensaje: “La vamos a suspender”.

Además, la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ descubre que tiene algo en común con Xuso Jones que ambos desconocían: su relación con la psicología. Tras hacer algunas confidencias, Iciar explica cómo encontró su vocación en este campo y cómo se siente al respecto: “Soy feliz cuando la gente que está conmigo es feliz”. A pesar de su empeño y dedicación con el programa, la participante no consigue ganar el premio final, con 3.000 euros acumulados.