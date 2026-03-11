Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ con discapacidad visual explica cómo hacer las ciudades más accesibles

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se llega hasta Madrid, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para encontrar al próximo participante que se enfrente al reto de conseguir los 50.000 euros de premio. El presentador intercepta a José Luis de camino a su casa, un joven de 35 años vendedor de cupones, con el que ha tenido mucho tiempo para reflexionar. El participante, que tiene discapacidad visual, explica cómo hacer las ciudades más accesibles y pone sobre la mesa algunos de los problemas a los que tiene que hacer frente en su día a día.

Después de contestar a Xuso Jones sobre su comida favorita, ambos se disponen a recorrer los pasillos del centro comercial para localizar a los viandantes necesarios para hacerse con el premio. El participante se ha sincerado con el presentador sobre su día a día y su trabajo, un lugar en el que no puede estar más feliz: “Es como tu segunda familia, siempre es bonito”.

“Tengo una discapacidad visual desde el nacimiento”, comienza explicando. El vendedor de cupones, que tiene una discapacidad del 82%, explica cómo enfrenta algunas situaciones diarias y cuenta cómo mejorar la accesibilidad: “A lo mejor viene un coche y te lleva por delante”. Intentando concienciar a la audiencia, asegura: “Determinadas cosas se te pueden hacer un mundo”.

El presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe”, asegura haber sentido “mucha presión” por la responsabilidad de conseguir gente para su concursante y comparte una reflexión: “Tú eras la cabeza pensante y yo tus ojos”. Después de haber tenido mucha suerte con los viandantes elegidos y haber podido llegar a la pregunta multiplicadora con el máximo posible, el participante consigue 2000 euros de premio.