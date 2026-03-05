Carlos es un experto en imitar personalidades reconocidas en España

Xuso Jones, impresionado con la brillante imitación de un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "¡Qué maravilla!"

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se topa con Carlos, un gijonés residente en Madrid que andaba en busca de un ensayo en su día libre por el centro comercial de La Vaguada antes de convertirse en el segundo concursante de esta entrega del programa.

Además de ser un apasionado del periodismo, el concursante sorprende a Xuso Jones entre pregunta y pregunta con un talento oculto: es un experto en imitar a reconocidas personalidades del país. Si te quieres divertir con él tanto como lo ha hecho el presentador, ¡dale play!

Las personas famosas a las que sabe imitar

Tras hacerse con 400 euros, Xuso Jones le pide que le enseñe a él y a la audiencia a quién sabe imitar. El primero de ellos es el rey emérito, pero para ello necesita 'enhebrarse' al brazo del presentador.

Xuso Jones no puede contener la risa al escucharle y le pide que continúe. En esta ocasión, Carlos interpreta a Miguel Bosé haciendo referencia a las polémicas que ha tenido el cantante ante la cara de sorpresa del presentador.

Antes de continuar con el concurso, el concursante imita a Antonio Resines. "Quiero pedir un aplauso", reacciona Xuso Jones al escucharle. Sin embargo, sabe interpretar otra voz pero es probable que solo lo entiendan ciertas personas porque "es para más frikis": La voz de Robert De Niro en español, es decir, Ricardo Solans. Pero el presentador tiene una idea: "A la siguiente persona que elijamos, se lo vamos a hacer".

La reacción a la voz de Robert De Niro

Por 600 euros, Carlos debe encontrar a alguien que sepa completar la letra de un audio viral en la red social de Tik Tok. El concursante puede "fallar" la respuesta pero, ¿será capaz de encontrar a alguien que sí lo sepa?.

Su elegida es Emma, de 42 años, quien tras un segundo de espera responde: "Esta loca no te olvida". El concursante le besa automáticamente para agradecérselo... ¿O quizás es Robert de Niro? Sin pensárselo dos veces, Carlos imita su voz ante la incomprensión de Emma. "Es que habla un poco... Es un concursante un poco especial", bromea Xuso Jones.

Le preguntan si conoce al actor mientras Carlos continúa en el papel y Xuso Jones se parte de risa: "¿No te suena?". "Eres un espectáculo", señala el presentador.