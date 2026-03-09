Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' pone a prueba a una transeúnte para ver si adivina a qué actor está imitando

Compartir







Xuso Jones se llega hasta Carabanchel, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para encontrar al próximo participante que se enfrente al reto de conseguir los 50.000 euros de premio. Lo que el presentador no podía esperarse era encontrarse a una persona con la que coincidió en el pasado y que tiene muchas cosas que contar. Luisi, de ‘Las Supremas de Móstoles’, se convierte en concursante y se sincera sobre sus hermanas y su carrera musical.

Con mucha energía y muchas ganas de conseguir hacerse con el máximo premio posible, la cantante recorre todos los pasillos del centro comercial en busca de los viandantes que le ayuden a conseguirlo. Mientras tanto, le ha contado al murciano todos los secretos sobre su trayectoria y le sorprende con una confesión: “Mi marido es el que hace ‘uh, uh’ en la canción de ‘Los gorilas’ de Melody”.

Además, la participante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se ha sincerado sobre su relación con sus hermanas, junto a las que lleva una gran carrera musical: “Nos pegamos todos los días por tonterías, pero somos todo”. La cantante tiene una relación muy cercana con ellas: “Vicky y yo tenemos un vínculo especial y con Susi hemos estado toda la vida”. Luisi asegura ser una persona muy familiar con una estrecha relación con sus hermanas, con las que tuvo que enfrentarse a una dura pérdida hace poco: “Tuvimos otra hermana que murió hace dos años”.

A pesar de que la cantante no ha tenido mucha suerte durante su recorrido por ‘Lo sabe, no lo sabe’, no ha dejado de aportar humor y no ha perdido la oportunidad de coger el micro junto a Xuso Jones para cantar una canción muy especial. Luisi consigue hacerse únicamente con 200 euros con los que decide plantarse para poder hacerse “un buen cocido”.