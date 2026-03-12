La táctica de una fiel seguidora de 'Lo sabe, no lo sabe' permite ayudar a la concursante: "Muy fácil lo veo"

Xuso Jones se percata de que Juana es una fiel seguidora del concurso por la forma en la que responde a la pregunta

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta Santander, donde conocen a Nuria y su perro, la segunda concursante de esta entrega a la que le gustaría destinar el premio en caso de ganarlo para que sus tres hijas, quienes viven en Estados Unidos, vengan a visitar España para hacer un viaje por toda Andalucía para que conozcan sus raíces.

Por eso va a por todo a encontrar a la persona que no sepa la cuarta pregunta. Sin embargo, Nuria tiene complicado hacerse con los 600 euros porque la pregunta es sencilla: "¿Con qué país de Latinoamérica termina esta expresión ochentera utilizada para referirnos a que algo nos parece estupendo?". Una frase que a Xuso Jones le encanta: "La utilizo yo mucho. Yo es que soy millennial".

"Cómo se nota que nos ve"

La concursante elige a una mujer sentada en el paseo marítimo con un chaquetón verde y un pañuelo de colores. Ella es Juana, quien conoce al presentador de ver el programa.

Tanto es así que, al leerle la pregunta, su respuesta es: "Muy fácil lo veo". Por lo tanto, decide contestar a la pregunta con un "no lo sé porque no estoy segura". Cuando Xuso Jones le dice la respuesta, Juana se hace la sorprendida.

"Creo que usted ha jugado al no decirlo por si ella podía ganar ese dinero. Y, efectivamente, necesitaba que no lo supiera y acaba de ganar 600 euros", supone Xuso Jones. "Gracias, Juana. ¡Qué bien ha jugado usted!. Cómo se nota que nos ve", le agradece el presentador.