Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' pone a prueba a una transeúnte para ver si adivina a qué actor está imitando

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Xuso Jones se dirige hacia Torrelavega, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que indicada para intentar hacerse con los 50.000 euros de premio del programa. Bien es conocida la afición del presentador por el humor, algo que ha sido clave para elegir a Antonio, un jubilado de 67 años que no ha dejado de hacer reír al murciano en toda su participación. El concursante deja sin palabras al presentador con su gran repertorio de chistes.

A pesar de la poca suerte que ha tenido durante su recorrido en el programa, el que fuera hostelero no ha perdido su sonrisa ni las ganas de hacer reír al equipo con su humor tan característico. Por su parte, Xuso Jones, quien siempre ha mostrado su predilección por los chistes, especialmente por los malos, no podía creerse la peculiar personalidad del concursante: “¿Pero usted de dónde ha salido?”.

Pero Antonio ha sacado a relucir otras facetas, como aquella que le ha servido para ganarse la vida junto a su mujer. El participante del programa se sincera sobre el bar en el que ha estado trabajando durante años, desvela cuáles eran sus platos estrellas, y sorprende al murciano con su ingenioso esloga: “Chapote, ehca el bote”. Además, para celebrar que ha conseguido hacerse con una pequeña cantidad de dinero, ha hecho una auténtica imitación del Pato Donlad que poco tenía que envidiarle al original.