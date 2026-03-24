Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ enseña a Xuso Jones a bailar sardana

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' pone a prueba a una transeúnte para ver si adivina a qué actor está imitando

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Xuso Jones se desplaza hasta Badalona, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona indicada que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio del programa. El presentador encuentra al participante correcto asomado por su balcón y no se imagina que está a punto de descubrir una habilidad completamente inesperada. Josep, un jubilado de 68 años, enseña a Xuso Jones a bailar sardana y se sincera sobre su pasión por el baile.

Tras dedicar toda su vida a ser mayorista del ‘Mercado Central del Pescado’, el concursante está viviendo plenamente su jubilación y asegura que tiene “muchos hobbies”, algo que ha querido mostrarle al murciano. Especialmente, ha hablado sobre su pasión por el baile y no ha dudado en hacerle una demostración al presentador, quien ha querido aprender algunos pasos de la sardana: “Algo un poquito más difícil”.

“Parece fácil, pero…”, concluye Xuso Jones. El presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha querido poner en valor la pasión de Josep por el baile, especialmente por las tradiciones de su tierra: “Me encanta cómo tienes tus raíces”. El concursante no ha dudado en ponerse sus tradiciones por bandera: “Demostramos lo que es la cultura catalana”.

Pero el murciano descubre que los verdaderos orígenes del participante son diferentes a los que pensaba y que su gusto por el baile va mucho más allá. “Mis raíces son sevillanas, vine a Cataluña jovencito, pero también te puedo bailar unas sevillanas”, asegura contundentemente antes de hacer una demostración. A pesar de lo mucho que lo ha intentado, no consigue hacerse con los 1800 euros de premio de la pregunta multiplicadora.