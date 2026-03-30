Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Una fanática de 'Lo sabe, no lo sabe' se lo juega todo a la pregunta multiplicadora con 11.000 euros en juego

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Xuso Jones se desplaza, por primera vez, hasta Badajoz, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona indicada que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio del programa. Allí, el presentador intercepta a Guillermo, un joven de 23 años, opositor a bombero, que regresaba del gimnasio de uno de sus entrenamientos diarios. El participante hace una petición para buscar novia y Xuso Jones reacciona al escuchar todas sus condiciones.

El joven no ha dudado en sincerarse con el presentador sobre todos los aspectos de su vida. En concreto, ha hablado sobre su situación personal y admite que no ha tenido muy buena suerte en el amor: “Me han roto el corazón, siempre me la juegan”. Rumbo a encontrar al siguiente viandante que le ayude a conseguir el premio, el participante confiesa que es un tema “complicado” para él: “Me va mal, tengo mal gusto”.

Por este motivo, Xuso Jones está completamente decidido a que Guillermo consiga una pareja después de su paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’ y le insta a situarse frente a las cámaras para hacer un llamamiento. Muy decidido con los requisitos que debe tener su futura pareja, el concursante hace un listado muy detallado: “Morena, alta, lista, con dinero, cariñosa, fiel, con casa”.

Sin poder evitar contener la risa mientras escucha la serie condiciones que debe tener la pareja ideal del opositor, el presentador del programa asegura: “Ahora entiendo por qué te va tan mal en el amor”. Sin embargo, el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ también tiene muy claro lo que él mismo brindar: “Yo puedo ofrecer todo lo que yo pido, menos el dinero”. Además, Guillermo ha compartido con Xuso Jones su gran secreto de belleza para estar bien cuidado y el presentador confiesa: “Eres un crack”.