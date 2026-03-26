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Elisa, una leonesa residente en Santander y muy fanática del programa, se hace con los 1.000 euros finales y decide jugárselo todo a la pregunta multiplicadora porque le parece que es poco divertido ver en el programa a los concursantes que no arriesgan.

Lo que ella no se esperaba es que al abrir el sobre se encontrase con un x11, aumentando la cuantía del premio a 11.000 euros. Ahora solo queda encontrar a la persona indicada que sepa responder a la pregunta: “¿Con qué nombre que significa ‘Poniente’, nos referimos a la zona del norte de África que comprende países como Marruecos, Argelia y Túnez?”.

¿Habrá conseguido Elisa llevarse el premio?

A Xuso Jones le encantaría que lo consiguiera por dos razones: lo buena persona que es y por ser tan seguidora de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Ella se imagina que la persona idónea tendría que tener pinta de intelectual.

El elegido es Manuel, un hombre que se encuentra escuchando un poco de música clásica mientras está sentado en un banco. Al escuchar la pregunta, Manuel se queda pensativo en silencio pero finalmente responde: “No lo sé”.

Por lo que finalmente, no se lleva el premio, pero siempre se podrá llevar la camiseta para siempre recordar su paso por el programa.