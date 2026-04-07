Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ aconseja a Xuso Jones sobre belleza para “sacarse partido”

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ decide arriesgarlo todo y jugarse 14.000 euros con la pregunta multiplicadora

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Xuso Jones se dirige hasta Santander, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona perfecta que tratará de conseguir los 50.000 euros de premio. Después de darse una vuelta por el puerto, da con Lucía, una consultora de belleza de 43 años con una sorprendente historia a sus espaldas. Además, la participante le desvela todos sus secretos y aconseja al presentador sobre belleza para “sacarse partido”.

Durante todo su recorrido tratando de encontrar al viandante perfecto para contestar a sus preguntas, la joven ha ahondado en su profesión y ha explicado en qué consiste exactamente: “Me encanta ayudar a las mujeres a sacarse ese potencial”. Después de dar un giro radical en su trayectoria laboral, la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ tiene muy clara la pasión con la que desempeña este trabajo.

Al escuchar todos los detalles sobre en qué consiste su especialidad, Xuso Jones ha querido saber los mejores consejos para poder potenciarse: “Dame algún ‘tip’, tengo que salir lo más guapo posible”. La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ no se lo ha pensado dos veces y ha echado mano de un recurso esencial que guarda en su bolso. A pesar del principio escéptico con el que ha recibido esta recomendación, reacciona al resultado y pregunta su opinión al equipo.

Lucía ha sorprendido al presentador del programa, no solo por el consejo que le ha dado para potenciar su imagen, sino también por el giro radical que decidió dar a su vida en el ámbito laboral: “Tenía claro que iba a ser ingeniera, pero hace catorce años conocí la profesión a la que me dedico”. Además, la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ reflexiona sobre el paso del tiempo: “Llega un momento en el que los años pasan y hay que empezar a cuidarse”.