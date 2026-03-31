Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se emociona al hablar de su fuerte vínculo con el mar

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ habla de su carrera como DJ: “He actuado con Bad Gyal”

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Xuso Jones se viaja hasta Santander, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar encontrar a la persona indicada que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio del programa. Después de ofrecerle a varios viandantes un trozo de quesada, un postre muy típico de la tierra, el presentador localiza a Antonio, un jubilado de 72 años acompañado de su perro, Lobo. Mientras recorrían las calles del puerto para conseguir acumular dinero, el participante se emociona al hablar del fuerte vínculo con el mar y enternece al murciano.

Desde el primer momento en el que ha comenzado su concurso, el hombre ha reflexionado profundamente sobre la vida y a aconsejado a Xuso Jones y a todos los espectadores sobre aprovechar al máximo cada momento. “No penséis en la jubilación, vivid la vida a tope”, comenzaba diciendo. Sin embargo, como el mismo ha asgurado, “en el punto medio está la virtud” y también aseguraba: “Sin privarse de nada, pero sin excesos”.

Xuso Jones ha descubierto una emotiva historia tras la vitalidad de Antonio y su lema de vida. El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se ha roto a llorar al explicar el motivo por el que el mar es tan importante para él: “Me quedé sin padre muy joven”. Paseando por el puerto, el participante señala un lugar muy importante para él: “Allí, mi padre amarraba el barco”.

El presentador del programa no ha podido evitar sentirse emocionado por la historia de vida del participante: “Su padre estará muy orgulloso de todo lo que ha construido”. Aunque el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ estaba hablando de un duro momento de su vida, no ha dejado de añadir un poco de humor y decía, entre risas: “Parece que voy a escribir un culebrón”. Finalmente, Antonio se ha arriesgado a la pregunta multiplicadora y ha conseguido hacerse con 4800 euros de premio.