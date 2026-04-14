La emotiva historia de una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ tras su trabajo como apicultora

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ decide arriesgarlo todo y jugarse 14.000 euros

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Xuso Jones se desplaza hasta Logroño, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona indicada que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. Allí, ha interceptado a Lourdes, una administrativa de 48 años que ha llamado la atención del presentador del programa desde que la ha visto. Lo que parecía ser una afición más resulta tener mucho más trasfondo de lo que parecía y la concursante ha contado la emotiva historia tras su trabajo como apicultora.

Nada más ver a la administrativa, el murciano ha querido saberlo todo sobre ella, algo que le ha pillado completamente por sorpresa: “¿Están grabando esto?”. La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ le enseña al presentador las cremas de miel que ella misma elabora gracias a su trabajo como apicultora y le explica los beneficios que tiene.

Pero lo que no se esperaba Xuso Jones era descubrir una historia tan emocionante tras la decisión de Lourdes de desempeñar esta labor con las abejas. A pesar de venir de una familia de apicultores, la participante no dio el paso de entrar en este ámbito hasta que recibió un duro varapalo: “Mi madre tuvo una enfermedad cruel y me pidió que no se le murieran las abejas”. Aunque ella no tenía ningún conocimiento sobre cómo cuidarlas, poco a poco, comenzó a formarse: “Aprendí a base de leer”.

“Le enseñaba todos los vídeos”, asegura la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Lourdes explica cómo consiguió hacerse toda una experta en el sector, hasta el punto de crear sus propias cremas y Xuso Jones no duda en asegurar: “Seguro que tiene que estar super orgullosa”. Tras contar esta emotiva historia, la participante del programa consigue hacerse con los 3.000 euros que había acumulado con la pregunta multiplicadora.