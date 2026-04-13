Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se juega 11.200 euros en la pregunta multiplicadora

Dale al play y disfruta del momentazo del presentador de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones, presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', les canta una canción de Chenoa a unos viandantes polacos

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Xuso Jones se dirige hacia Cuenca, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que tratará de hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, encuentra a Robin, un camarero y DJ de 28 años con muchas ganas de cumplir su sueño de dedicarse a la música. El concursante no se lo piensa dos veces y se juega 11.200 euros en la pregunta multiplicadora.

Durante su recorrido por el programa, ha tenido que lidiar con la victoria y el fracaso, llegando al final con 600 euros. A pesar de todo, el joven lo tiene muy claro y no se lo piensa dos veces ante la posibilidad de acumular mucho dinero de premio final. Después de que Xuso baraje los sobres, coge el de la derecha completamente decidido: “Va a ser este”.

Como si supiera cuál era el sorbe elegido, se encuentra con un x28, convirtiendo su premio final en 11.200 euros. Para conseguirlo, tiene que encontrar a una persona que sepa contestar a la siguiente pregunta: “¿En qué serie de animación, sobre misterios y fenómenos paranormales, aparecen los entrañables personajes Fred, Vilma, Daphne y Shaggy?”.

El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ tiene muy claro a qué tipo de persona tiene que buscar para conseguir la victoria: “Tiene que ser alguien de mi edad porque alguien muy joven no lo ha visto”. Durante su camino, se encuentra con Tamara, una joven viandante que duda antes de dar su respuesta final: “Los Picapiedra’. A pesar de que Robin sí que sabía resolver esta pregunta, finalmente pierde el dinero.