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Xuso Jones llama a una exconcursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para que ayude a su hija a decidir si arriesga 1000 euros

Xuso Jones llama a una exconcursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para que ayude a su hija a decidir si arriesga 1000 euros
Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. cuatro.com
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Xuso Jones se desplaza hasta Madrid, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para tratar de buscar a la persona que luchará para conseguir los 50.000 euros de premio. Lo que no se esperaba era encontrar a Elis, una esteticista de 23 años, directamente conectado con el pasado del programa y cuya historia ya conocía con anterioridad. Después de mover cielo y tierra para conseguir su participación, el presentador llama a una exconcursante del programa para que ayude a su hija a contestar a decidir si arriesga los 1000 euros que ha conseguido en la pregunta multiplicadora.

“Mi madre participó contigo hace unos meses”, comenzaba asegurando la joven y dejaba sin palabras al murciano. Después de recordar la historia de Mónica, quien consiguió hacerse con 200 euros, y que no paraba de decir que quería dinero para ayudar a su hija, el presentador del programa lo tiene claro: “Me ha caído muy bien la chica”.

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Xuso Jones decide ponerse en contacto con Virtudes, su jefa suprema, para pedirle permiso para que pueda participar la hija de una exparticipante: “Esto nunca ha pasado”. Tras tener una conversación con ella, llega la resolución: “Según las normas del programa no hay nada que le impida participar”. Elis se convierte en concursante y se sincera sobre su profesión como manicurista y su gran sueño de abrir su propio negocio: “Me gustaría trabajar de ello por mi propia cuenta, empecé a hacer las uñas con 10 años en Ecuador”.

La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha tenido muy buen ojo para seleccionar a los viandantes y logra llegar a la pregunta multiplicadora con 1000 euros. Sin saber qué hacer al respecto, Xuso Jones decide que tienen que llamar a su madre para poder tomar la decisión correcta: “¿Qué es lo que tu madre te diría en este momento? Va a flipar”. Tal y como ambos pensaban, la reacción de su madre no tiene desperdicio y, finalmente, se decanta por asegurarse los 1000 euros y decide plantarse.

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