Dale al play y disfruta del momentazo del concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

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Xuso Jones viaja hasta Granada, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que va a intentar hacerse con los 50.000 euros de premio. Después de interceptar a varios viandantes, el presentador encuentra a Luca, un joven escultor de 23 años con muchas ganas de comenzar su participación. El concursante deja sin palabras al presentador del programa al contar cómo es vivir en una aldea pequeña, con un número muy reducido de habitantes.

“Vivo en una aldea a las afueras de Santiago”, comienza explicando. A su corta edad, el joven tiene una gran historia de vida a sus espaldas que ha compartido frente a las cámaras: “Somos 10 habitantes”. Tras la sorpresa que se ha llevado Xuso Jones al escucharlo, Luca ha hablado de lo diferente que estar en una gran ciudad a estar en un pueblo: “Hay muchas menos personas, pero con una conexión mucho más cercana, es algo muy bonito”.

Además, el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha explicado por qué acabó viviendo en una aldea tan pequeña: “He nacido en el campo, fui a estudiar a la ciudad de Santiago, pero estaba deseando estar en un entorno tranquilo y sin ruido”. Luca no tiene ninguna duda a la hora de explicar lo mucho que le aporta estar en el campo: “Me gusta la tranquilidad”.

El participante del programa no ha sorprendido solo al presentador por su historia de vida, sino también por la manera que tiene de ganarse la vida siendo escultor: “Era una persona muy introvertida y encontré la forma de expresarme al mundo a través del arte”. Especializado en la chatarra, Luca enseña imágenes de algunas de sus obras. Durante todo su recorrido por ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha tenido muy claro a qué quería destinar el dinero de su premio y ha conseguido hacerse con 13.200 euros gracias a la pregunta multiplicadora.