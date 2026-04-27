Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

La divertida reacción de una viandante, seguidora de ‘Lo sabe, no lo sabe’, al acertar una pregunta

Compartir







Xuso Jones se desplaza hasta Soria, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para tratar de localizar a la persona que luchará por conseguir los 50.000 euros de premio. Mientras va saludando a los ciudadanos por la calle, no se espera ver a una persona corriendo hacia él con los brazos abiertos. El murciano conoce a Mari Flor, una jubilada de 72 años, una gran seguidora del programa. Con la vitalidad que caracteriza a esta peculiar viandante, intercepta al presentador para postularse como concursante.

“Ay Dios mío de mi vida, me vine como loca a verte”, son las primeras palabras que escucha Xuso Jones de la seguidora mientras llega corriendo hacia él. Sin pelos en la lengua y con muchas ganas de decir lo mucho que le gusta el programa, asegura que su nieta se ha puesto en contacto con ella en cuanto ha visto al equipo paseando por las calles: “Yo feliz y contenta, enamorada de la vida”.

El presentador del programa no ha parado de reír desde el primer momento en el que ha empezado a hablar con Mari Flor y no ha dudado en proponerle convertirse en concursante. Ella no se lo ha pensado dos veces y ha asegurado: “Me voy contigo hasta el fin del mundo”. Con muchas ganas de comenzar su aventura, confiesa: “Estoy preparadísima”.

Durante toda su trayectoria en el programa, Mari Flow no ha tenido mucha suerte a la hora de elegir a los viandantes, pero, aún así, ha mantenido su alegría haciendo reír al presentador: “A ver si tengo suerte porque tengo los ojos chuecos”. Finalmente, ha conseguido hacerse con 400 euros y, tras un largo monólogo frente a las cámaras reflexionando sobre la decisión que tiene que tomar, se queda con ellos.