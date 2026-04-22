cuatro.com 22 ABR 2026 - 19:00h.

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones llama a una exconcursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para que ayude a su hija a decidir si arriesga 1000 euros

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Xuso Jones se desplaza hasta Soria, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar buscar a la persona indicada para luchar por los 50.000 euros de premio; sin embargo, no ha sido el presentador el que ha hecho esa labor. Como si fuera cosa del destino, Félix, un jubilado de 91 años, se encuentra con el murciano y se postula como participante. A lo largo de su participación, el hombre conmueve a Xuso con su historia de vida.

Con la promesa de convertirse en su guía turístico, el que fuera vendedor comienza su andadura en el programa. Mientras busca al viandante perfecto para comenzar a acumular dinero para el premio, el jubilado le dedica unas bonitas palabras a su mujer, con la que vive y que padece alzhéimer: “Hemos hecho 65 años de casados”. A pesar de todo, Félix le da una lección de vida y se sincera sobre su positiva perspectiva de vida, algo que no pasa desapercibido para el presentador: “Me alegro mucho de que esté concursando”.

A medida que avanza su participación en el programa, el jubilado habla sobre el resto de su familia, deteniéndose especialmente en sus nietos y no tiene reparos a la hora de vivir su concurso al máximo: desde bailar con Xuso Jones hasta explicar qué haría con el premio final. Félix no ha querido arriesgarse con la pregunta multiplicadora y ha decidido asegurarse los 600 euros que ha acumulado, no sin antes hacer una reflexión que ha hecho estallar de risa al presentador y al resto del equipo: “Estamos aquí con permiso del enterrador”.