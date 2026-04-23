Dale al play y disfruta del momentazo de la viandante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones llama a una exconcursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para que ayude a su hija a decidir si arriesga 1000 euros

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Xuso Jones viaja hasta Logroño, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que va a luchar por conseguir los 50.000 euros de premio. Después de haber estado andando por las calles de la ciudad, encuentra a Paula y, sin pensárselo dos veces, comienza su aventura. Durante su trayectoria por el concurso, la joven escoge a una viandante, que resulta ser seguidora del programa, que tiene una divertida reacción al acertar una pregunta.

Paula, una médica de 24 años, se jugaba 600 euros cuando intentaba buscar a la persona perfecta para responder correctamente la siguiente pregunta: “¿Qué presentadora y colaboradora de Telecinco tiene una hija con Carlos Lozano?”. La joven tenía claro el perfil de persona que debía contestar y, en cuanto ha visto a una mujer con una blusa amarilla, se lo ha dicho al presentador.

Muy ilusionada por haber sido la elegida, Lucía, que no ha dudado en decir lo mucho que le gustan Xuso Jones y ‘Lo sabe, no lo sabe’, escucha atentamente a la pregunta. Tras contestar, llega la hora del veredicto y un pequeño gesto del murciano hace que salten todas las alarmas en ella: “Me pones esa cara…”. Sin poder parar de reír, el presentador del programa resuelve el enigma a su favor y la reacción de la viandante no tiene desperdicio. Tanto es así que Xuso pide un aplauso para ella y le hace una petición: “No pierda nunca esa sonrisa”.