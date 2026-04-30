Dale al play y disfruta del momentazo del viandante 'Lo sabe, no lo sabe'

Una gran seguidora de ‘Lo sabe, no lo sabe’ intercepta a Xuso Jones para postularse como concursante: “Me vine como loca a verte”

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Xuso Jones se desplaza hasta Badajoz, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la siguiente persona que se enfrentará al gran reto de conseguir 50.000 euros de premio. Allí encuentra a una feliz pareja que decide participar para conseguir algo de dinero necesario ahora que se ha convertido en familia numerosa. Lo que no se esperan a lo largo de su trayectoria en el concurso es la peculiar respuesta de un viandante que provoca un ataque de risa a los concursantes y a Xuso Jones.

Sergio y María, un cocinero y una educadora social de 40 y 38 años, acaban de convertirse en padres de mellizos y se han sincerado sobre cómo han afrontado esta paternidad con la de su otro hijo: “Es duro, pero nos ha hecho mejores, somos más equipo que nunca”. Los concursantes de ‘Lo sabe, no lo sabe’ tienen muy claro a qué destinarían el premio de 50.000 euros: un gran viaje familiar y celebrar, por fin, su boda.

Sin embargo, antes de llegar a la pregunta multiplicadora, los participantes tienen que ir superando el resto de las preguntas, cuando llega el momento de encontrar a alguien que no sepa la respuesta a esta: “¿Con qué palabra, que deriva de “ojo”, nos referimos a la hendidura de una prenda, a través de la cual pasamos un botón para abrocharlo?”.

Sergio y María encuentran a Santago, un viandante muy amable dispuesto a ayudar, sin esperar el momentazo que iban a vivir. Tras escuchar atentamente la pregunta, y tras una inesperada confusión, el hombre responde muy seguro: “Ojete”. Sin poder contener su reacción, el presentador del programa y los concursantes comienzan a reír. Xuso Jones revela la solución, “ojal”, y estallan a carcajadas.