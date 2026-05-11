Dale al play y disfruta del momentazo del concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', seguidora de Xuso Jones, le dedica unas emotivas palabras: “Eres terapéutico”

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Xuso Jones se desplaza hasta Soria, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona indicada para tratar de conseguir los 50.000 euros de premio. El presentador no lo ha dudado en cuanto ha visto a Marcos, profesor de 27 años, con un montón de llaveros. Después de resolverle la duda sobre el significado de estos adornos y llevar a cabo su participación, el concursante le hace una promesa a Xuso Jones tras ganar 5.800 euros de premio.

Durante su trayectoria por el concurso, Marcos ha sorprendido al murciano al hablar de una impactante faceta de su vida, alejada completamente de las aulas. El participante ha demostrado que lleva a Soria por bandera y ha explicado que fue vendimiador en las fiestas de San Mateo: “Fui a representar a mi ciudad el año pasado y salí elegido”.

“Me parecía algo bonito de vivir”, explica Marcos frente a las cámaras de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y explica en qué consiste esta experiencia: “Hay una pareja que se presenta y sale elegida mediante un jurado y unas pruebas que hay”. El concursante del programa tiene muy claro que, si consigue hacerse con un gran premio, parte de él va a ir destinada a la asociación de vendimiadores a la que pertenece.

Por ello, cuando consigue hacerse con los 5800 euros de premio gracias a Silvia, la viandante elegida para contestar a la pregunta, no duda en celebrarlo por todo lo alto bailando una jota. En medio de esta euforia, Marcos agradece al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ por todo y Xuso Jones aprovecha la ocasión para hacerle una propuesta: “Molaría que nos llevaras a todos a la vendimia”. Después de contestar de manera afirmativa, el concursante enseña al presentador a “pisar la uva” para que vaya practicando.