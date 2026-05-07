Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

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Xuso Jones se dirige hasta Burgos, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para localizar a la persona que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. El murciano lo ha tenido muy claro cuando ha visto a Neus, una pensionista de 62 años, sin saber lo mucho que él ha significado en su vida. La catalana, fiel seguidora del presentador, le dedica unas emotivas palabras y se sincera con él.

A pesar de que no ha tenido mucha suerte durante su paso por el concurso, la participante del programa se ha tomado con mucha positividad su trayectoria, especialmente por haber podido tener tan cerca al presentador. Neus ya lo anunciaba nada más ver por primera vez a Xuso Jones: “Te sigo y me encantas”. Sin embargo, la participante se ha sincerado con él y le ha explicado cómo la ha ayudado en su día a día.

La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha tenido algunos momentos complicados en su vida, especialmente tras el accidente laboral que tuvo: “Me operaron, pero no quedó el pie de forma correcta”. Neus se ha abierto en canal con el murciano para contarle lo mucho que le sigue y lo que ha significado para ella: “En un momento determinado, me has hecho mucho bien”.

“Tú no lo sabes, pero eres terapéutico”, aseguraba haciendo emocionar al presentador del programa. La concursante se deshace en halagos hacia el malagueño y no duda en repetir: “Eres lo más bonito que hay en internet, me transmites buenas vibras”. Por su parte, Xuso Jones no dudaba en agradecer su apoyo a la concursante: “Qué bonita eres”.