Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ llama a su mujer tras ganar 14.000 euros y le hace una proposición: “Haz la maleta”

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Xuso Jones se desplaza hasta Vallecas, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, encuentra a Carmen Patricia, una guía turística de 34 años, que le ha dejado sin palabras con algo que tiene que decirle. La concursante del programa sorprende al presentador al sacar a la luz su inesperado pasado en común.

“Yo a ti te conozco”, han sido las primeras palabras que la participante le ha dicho al murciano en cuanto le ha visto. Aunque pudiera parecer que la andaluza se refería a que sabe quien es por haberle visto en televisión o en las redes sociales, lo cierto es que se trata de algo totalmente distinto. “Es la segunda vez que nos vemos tú y yo”, continúa asegurando.

Sin poder esconder la sorpresa, Xuso Jones intenta averiguar de qué conoce a la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y, finalmente, Carmen Patricia se lo cuente: “Empecé trabajando de camarera y recepcionista, yo te he atendido a ti”. El presentador del programa hace una reflexión y alude a que sus caminos vuelvan a juntarse: “Todo pasa por algo”.

A pesar de haber meditado antes de empezar su trayectoria en el programa y de la positivad con la que se ha enfrentado a ello, Carmen Patricia no consigue tener buena suerte y llega a la pregunta multiplicadora con 400 euros. Finalmente, consigue multiplicar el premio por 3 y se lleva 1.200 euros gracias a una viandante.