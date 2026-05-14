Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ le hace un significativo regalo a Xuso Jones

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', seguidora de Xuso Jones, le dedica unas emotivas palabras: “Eres terapéutico”

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En esta ocasión, Xuso Jones se dirige hasta Logroño, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que va a intentar conseguir los 50.000 euros de premio. Allí, descubre a Yolanda, una mujer de 61 años, que deja muy claras sus ganas de participar en el programa. Después de gastarle una pequeña broma, comienza su andadura como concursante y, tras fallar la pregunta multiplicadora, le hace un significativo regalo al presentador.

Desde el primer momento, la participante del programa ha dejado constancia de lo fiel seguidora que es, revelando incluso que mandó una “pregunta molona” que se utilizó en un programa anterior: “Hace ilusión cuando lo estás viendo”. Además, ha dejado completamente impresionado al murciano al mostrar su faceta más artística enseñándole las joyas que hace con forma de uva: “Es usted una artista”.

A pesar de su rotura de menisco, la participante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se ha recorrido las calles de Logroño para acumular su premio. Yolanda tiene muy claro lo que pretende hacer con él y le cuenta todos los detalles al presentador: “Un entrenador personal para que me ayude a ponerme en forma”. Finalmente, tras jugarse 3000 euros en la pregunta multiplicadora, lo pierde pese a todos sus esfuerzos.

Como ocurre siempre que el concursante pierde la pregunta multiplicadora, el presentador le ha hecho entrega de la camiseta del programa para que no se vaya con las manos vacías. Pero la participante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha querido responder a este gesto y sorprender a Xuso Jones con un regalo: uno de sus llaveros de uva. El murciano, que tiene muy claro lo que va a hacer con él, reacciona a este momento: “Gracias por el detallazo, es la primera vez que me regalan algo en el programa”.