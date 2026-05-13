Dale al play y disfruta del momentazo de las concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe'

La promesa de un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ a Xuso Jones tras ganar 5.800 euros de premio: “Tomo nota”

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Xuso Jones se desplaza hasta Soria, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para buscar a la persona ideal que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio. En esta ocasión, el presentador se encuentra con Elisa y Blanca, floristas de 47 y 38 años, con las que ha vivido un momento de lo más emotivo. Las concursantes descubren el dineral que se llevan tras responder la pregunta multiplicadora y reaccionan.

El murciano se dirigía a una floristería dispuesto a encontrar un acebo para una de sus compañeras cuando da con las floristas, Elisa y Blanca, que no han escondido su emoción al verle. Después de hacer su encargo, el presentador del programa no ha podido resistirse a proponerles convertirse en concursantes oficiales. A pesar de que su trayectoria ha sido algo irregular, consiguen llegar al final con 400 euros.

Las hermanas, que han hablado de su estrecha relación durante todo el programa, han decidido arriesgarse a la pregunta multiplicadora. Sin embargo, tras elegir el sobre, a Elisa se le ocurre una dinámica nunca vista en ‘Lo sabe, no lo sabe’: “¿Lo tenemos que saber ahora o lo podemos dejar para más emoción para después?”. Las participantes toman la decisión de no conocer cuánto dinero se están jugando hasta resolver la pregunta.

Las concursantes buscan a alguien que sepa la respuesta y no dudan en cuanto ven a Javier, un viandante seguidor del programa. Después de muchas dudas sobre si lo tiene que saber o no, contesta y acierta la pregunta. Elisa y Blanca celebran haber conseguido el premio sin saber de cuánto se trata. Tras las primeras emociones, Xuso Jones revela que las participantes han conseguido hacerse con 14.000 euros y no duda en dedicarles unas bonitas palabras: “Enhorabuena de todo corazón”.