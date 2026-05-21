Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ enseña a Xuso Jones a bailar un pasodoble

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

La promesa de un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ a Xuso Jones tras ganar 5.800 euros de premio

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Xuso Jones se dirige hasta Zamora, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. Allí, se encuentra con Ceferino, un jubilado de 73 años que se declara fan incondicional del programa. Después de tener una agradable charla con él, se convierte en concursante sin saber que va a protagonizar uno de los grandes momentazos. En una de sus últimas preguntas, enseña al presentador a bailar un pasodoble.

Durante toda su trayectoria en el concurso, Ceferino ha dejado claro lo mucho que sabe del programa y lo gran seguidor que es. Hasta el punto de asegurar que ha “soñado muchas veces con participar”, el hombre demuestra que se conoce todas las mecánicas a la perfección. Después de escuchar una de las preguntas, Ceferino lo ha tenido muy claro y, tras descubrir que la respuesta era “pasodoble”, el presentador ha querido que le enseñe sus dotes de baile.

El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’, que se ha mostrado muy comprometido con el programa desde el primer momento, no ha tenido ningún reparo en bailar con el murciano sin poder contener la risa. Finalmente, ha conseguido llegar al final con los 1000 euros y ha decidido plantarse teniendo muy claro a qué va a destinarlo: “Ayudar a los hijos, a los nietos y me quiero ir un mes entero a Canarias con mi mujer”.