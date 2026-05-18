Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ rompe a llorar tras ganar la pregunta multiplicadora
Xuso Jones se desplaza hasta Soria, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para tratar de localizar a la persona que tratará de hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, Raquel y Álvaro, una profesora de 34 años y un diseñador de aplicaciones de 38 años, les ayudan a encontrar a los Reyes Magos en Iglesia de Santo Domingo. Una concursante rompe a llorar tras ganar la pregunta multiplicadora y el presentador le dedica unas bonitas palabras.
Desde el primer momento en el que el presentador ha visto a la pareja, se ha quedado impactado por lo unidos que se les ve y no ha dudado en preguntar por su historia de amor. “Estábamos intentando hacer un grupo de música, ella cantaba y yo tocaba la guitarra”, explica el concursante. Gracias a un anuncio en Internet, se conocieron y llevan casi 12 años juntos. La participante ha demostrado sus dotes como cantante cantando la canción con la que enamoró al creador de aplicaciones.
Raquel y Álvaro tienen muy claro a qué van a destinar el dinero con el que consigan hacerse y es que, por una serie de circunstancias, no han podido celebrar su boda todavía. “Nos íbamos a casar el año de la pandemia y tuvimos que cancelar, pasaron muchas cosas”, asegura la pareja, que va a darse el ‘sí, quiero’ este año. “La boda va a ser pequeña, pero bonita, en Canarias”, explican.
Los concursantes de ‘Lo sabe, no lo sabe’ consiguen llegar al final del programa con el premio al completo; sin embargo, solo lo han podido multiplicar por el menor número posible, haciéndose con 2.000 euros. La pareja ha tenido muy bien ojo para elegir y Luis les ayuda a conseguir el dinero. Sin poder contener la emoción, Raquel se derrumba y recibe unas cariñosas palabras del presentador: “Seguid queriéndoos, mirándoos y respetándoos como hacer, mucho amor para vosotros, sois muy bonitos”.