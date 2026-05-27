Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

La promesa de un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ a Xuso Jones tras ganar 5.800 euros de premio: “Tomo nota”

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Xuso Jones se desplaza hasta Getafe, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para localizar a la persona perfecta que tratará de conseguir los 50.000 euros de premio. Allí se encuentra con Paula, una estudiante de psicología de 21 años que estaba esperando a su amiga para ir de compras. Mientras tanto, el presentador le propone convertirse en concursante y cuenta su mala experiencia para sacarse el carné de conducir, consiguiéndolo en su quinto intento.

Durante su trayectoria por el programa, la concursante del programa tiene muy claro que, si consigue una buena cantidad de dinero, iría destinado a comprarse “un cochecillo de segunda mano”. Tras ello, ha relatado la auténtica odisea que supuso para ella conseguir el permiso de conducir: “Me costó la vida, fue terrible”. A pesar de que el teórico lo aprobó a la primera, no tuvo tanta suerte con el práctico, ya que tuvo que esperar a su quinta vez.

“Cada una ha sido más catastrófica que la anterior”, asegura la participante. Aunque ahora lo cuenta entre risas, la vedad es que, para Lucía, fue un momento muy complicado: “Me costó sudor y lágrimas”. Para la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ han sido unos episodios tan señalados en su vida que incluso cuenta la divertida anécdota que tuvo con uno de sus intentos: “Hubo uno en el que no llegué a salir de la DGT”.