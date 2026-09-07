Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta su proceso de transición

cuatro.com 07 SEP 2026 - 19:10h.

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

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Xuso Jones viaja hasta Las Palmas de Gran Canaria, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que va a intentar hacerse con los 50.000 euros de premio. Paseando por las calles de la ciudad no se lo piensa dos veces cuando ve a Kayla, una carismática directora artística de 45 años, y decide proponerle participar en el programa. A lo largo de su trayectoria, se abre con Xuso Jones y le cuenta su proceso de transición.

Con muchas ganas de conseguir acumular el máximo dinero posible, la participante comienza su aventura junto al presentador. Mientras se pone en marcha para buscar al viandante idóneo para contestar a su pregunta, ha hablado sobre los distintos lugares en los que ha vivido, especialmente de uno. “La última etapa de la reasignación de género la hice en Tailandia”, comienza explicando. La participante ha querido hacer hincapié en los prejuicios que sigue habiendo con las personas transgénero y ha afirmado rotundamente: “La gente no sabe el dolor que hay detrás”.

“Es gastarse un pastón de dinero, dolor, sacrificio y una recuperación muy larga”, asegura. Keyla ha contado cómo fue la complicada recuperación de la intervención, en la que tuvo que estar un mes entero en cama sin poder moverse. Por suerte, estuvo acompañada de una persona muy importante para ella: “Le dije a mi madre que era muy importante porque era mi renacer”. La participante explica el importante papel que tuvo su madre, quien acompañó a otras muchas mujeres que estaban en el mismo proceso que ella.

La concursante, que tiene muy claro en qué va a invertir el dinero que consiga, llega a la final con 600 euros y decide arriesgarse. Keyla consigue multiplicarlo por once, acumulando un total de 6.600 euros, y deberá encontrar a una persona que sepa contestar a esta pregunta: “En los 70, un trío de hermanos revolucionó la pista de baile con el éxito “Stayin’ Alive”. ¿Cómo se llamaba el grupo?”.

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La participante del programa lo tiene claro nada más ver al viandante: “Me parece simpático y tiene buena energía”. Sin embargo, el hombre no consigue contestar bien a la pregunta, por lo que pierde el dinero acumulado, algo por lo que el viandante se siente muy mal y se termina emocionando.