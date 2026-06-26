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Pili ha querido contarle a Xuso Jones la historia de cómo conoció a su marido mientras paseaban por las calles del centro de Murcia en busca de viandantes para ganar dinero gracias a concursar en 'Lo sabe, no lo sabe'.

La concursante se ha arrancado a contarle su historia después de un momento de alegría máxima al descubrir que le ha salido un 'continúe' que le permitía seguir participando en 'Lo sabe, no lo sabe'; una felicidad que ha compartido con Nacho, el cámara, con el que ha bailado.

Tras su baile, Pili le ha explicado al presentador que conoció a su marido en la casa de una amiga que celebraba una fiesta. "Era mi primera fiesta", ha recordado la concursante, que confiesa que fue "guapísima" y que no quería bailar con ningún chico: "Yo tenía 13 añicos y yo no había bailado con ningún chico, me daba vergüenza".

"Pero yo vi entrar a mi marido y es que me enamoró", ha confesado Pili, que sí que le concedió un baile a Tono tras ese flechazo. Xuso le ha preguntado a la concursante por qué sintió tal flechazo por su pareja y ella le ha admitido que fue su belleza: "Es que era muy guapo".