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Miguel, concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', le ha contado a Xuso Jones durante su paseo por las calles de Telde en busca de viandantes que le ayudasen a aumentar la cifra de dinero ganado, que su hija consiguió convertirse en la primera mujer Drag Queen en participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2008, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

"Desde pequeñita quería presentarse y ella buscó las normas y vio que los Drag Queen eran personas mayores de edad", ha recordado Miguel, cuya hija cumplió su promesa y a los 18 años decidió dar el paso y presentarse para participar como Drag Queen en el popular Carnaval: "Eran 44 y solo pasaban 14 a la final y ella pasó".

"Imagínate que pasase una mujer a la final por primera vez, ¡eso fue...! Había opiniones en contra", le ha contado el participante a Xuso Jones, que se ha mostrado muy interesado en la historia de su hija. "Ha conseguido muchos premios, pero nunca ganó", ha añadido Miguel, cuya hija no quiere volver a presentarse en esa categoría porque es "mucho trabajo", aunque él le animó a que se presentae a Reina del Carnaval.