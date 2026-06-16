Cristóbal hace una representación de la lucha canaria con un miembro del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe'

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Los concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe' no solo comparten momentos de risa con Xuso Jones y juegan a ganar dinero por las calles de toda España, sino que también hablan de sus historias personales y de sus intereses. En una de esas charlas, el presentador se ha interesado por conocer más acerca de la lucha canaria, deporte que practicaba Cristóbal, un taxista de Telde al que fichó en plena carrera para participar en el programa.

Cristóbal ha dado muchos datos acerca de la lucha canaria en 'Lo sabe, no lo sabe', como que se suele practicar en los terrenos de lucha en arena y raramente sobre tatami o que "el Cristiano Ronaldo" de este deporte fue Francis Pérez 'Pollito de la Frontero' de El Hierro, y ha accedido a hacer una representación con Chete, un miembro del equipo, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!