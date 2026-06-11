El gran ataque de risa de Xuso Jones con una simpática viandante de 'Lo sabe, no lo sabe': “Menuda artista”

Dale al play y disfruta del momentazo del presentador de 'Lo sabe, no lo sabe'

Unos concursantes hablan de las veces que les han confundido por ser gemelos

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Xuso Jones se desplaza hasta Jaen, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. Sin embargo, Carmen, una mujer de 54 años desempleada, ha tenido muy claro que debía ser ella quien comenzase su trayectoria. Durante su paso por el programa, la concursante y el presentador tienen un gran ataque de risa con una simpática viandante que despliega todo su desparpajo.

En su segunda pregunta, llega la hora de encontrar a alguien que no supiese contestar a la siguiente pregunta: “¿Qué apodo recibió el rey Felipe II de España por su carácter reservado?”. La concursante tiene claro que quiere el perfil de una mujer mayor y no lo duda cuando ve a María del Rosario, una señora de 85 años. Sin esperarse el momentazo que están a punto de vivir, el murciano se acerca para preguntarle si quiere participar.

Tras hacerle la pregunta, la mujer comienza a hablar sin tapujos de lo bien que le cae el Rey: “Lo digo como lo siento”. Además, después de los halagos del presentador del programa, se sincera sobre su sentido del humor, aludiendo que era “muy graciosa en sus tiempos”. “Seis hijos que tenía mi madre y ninguno como yo, hay que nacer con eso”, aseguraba.

La viandante se ha sentido tan cómoda con Xuso Jones y la concursante que se le ha olvidado por completo que tenía que contestar a la pregunta. Cuando el murciano desvela que la respuesta correcta era “prudente”, asegura: “Te lo iba a decir porque se ve que es muy prudente y bueno, me lo has quitado”. Sin embargo, el presentador le termina aclarando que ha tenido una pequeña confusión entre Felipe II y Felipe VI, actual rey de España. “Es usted maravillosa, menuda artista”, concluía Xuso Jones.